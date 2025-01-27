Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.160,939 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.753,48 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.160,939 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.160,939 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.753,48 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.160,939 lira seviyesinde ilerliyor.
Ankara’da düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 işyerine operasyon düzenledi. ‘REST’ adlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlendi. Bir miktar nakit paraya ve kumar malzemelerine de el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Çevrimiçi […]
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak.
İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol örgütlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.