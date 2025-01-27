Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Ocak 2025

Ankara’da düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 işyerine operasyon düzenledi. ‘REST’ adlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlendi. Bir miktar nakit paraya ve kumar malzemelerine de el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Çevrimiçi […]