Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.943,901 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.639,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.943,901 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.943,901 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.639,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.943,901 lira seviyesinde ilerliyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu. Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 […]
2025 Fransa Açık’ta Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.
Diyarbakır’da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı.
İzmir’de kavga ettiği gencin burnunu ısırarak koparan şüpheli tutuklandı, kavgaya karışan dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait ‘Madleen’ isimli geminin yardımın yanı sıra insaniyet de taşıdığını söyledi.