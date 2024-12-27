Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.986,404 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.633,01 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.986,404
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.986,404 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.633,01 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.986,404
lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.530,67 puandan başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) martta enflasyon aylık yüzde 2,46 arttı, yıllıksa yüzde 38,10”a düştü.
Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre beş kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.
Boykot soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 10’u gözaltına alındı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin ‘korkunç’ olduğunu ve ek önlemler hazırladıklarını söyledi.