Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.417,211 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.915,08 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.417,211 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.417,211 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.915,08 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.417,211 lira seviyesinde ilerliyor.
AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu. Deprem Muğla, İzmir ve Antalya’da da hissedildi.
Ankara Başsavcılığınca CHP’nin 38’nci Olağan Kurultayı’na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis istendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alacağı Türkiye’deki olası bir görüşmeye katılabileceği belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom’u 101-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
ABD ve Meksika’yla 7-11 Haziran’da oynayacağı özel maçlar için ABD’nin Boston kentine gidecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu değişti.