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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.032 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.032 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Şubat 2024

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Kripto operasyonu: 47 tutuklama

Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında ‘kripto varlık alım satım platformundan haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle’ 118 şüpheli gözaltına alındı, 47’si tutuklandı.