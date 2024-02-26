Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.032 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.032 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.032 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.032 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.433,557 liradan işlem görüyor.
10 ilde tüm eylem ve etkinlikler üç ila 10 gün yasaklandı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde çöken binanın sahibi tutuklandı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2051 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,1493 seviyesinden güne başladı.
Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında ‘kripto varlık alım satım platformundan haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle’ 118 şüpheli gözaltına alındı, 47’si tutuklandı.