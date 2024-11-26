Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:10) 2.921,185 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.625,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.921,185 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 2.921,185 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.625,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.921,185 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Los Angeles’ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bültenine göre yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kolombiya Demokratik Merkez Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarından Senatör Miguel Uribe Turbay mitingde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Kibar Holding kurucu ve onursal başkanı Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.