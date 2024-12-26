Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.977,997 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.625,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.977,997 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.977,997 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.625,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.977,997 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.803,681 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 37,9835 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 41,0513 seviyesinden güne başladı.
Beyaz Saray, Litvanya’da eğitimde kaybolan dört askerin cesedine ulaşıldığını doğruladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen 14 ili sarı kodla uyardı.
İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi, bir bekçi ağır yaralandı.