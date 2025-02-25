Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.443,274 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.939,48 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.443,274 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.443,274 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.939,48 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.443,274 lira seviyesinde ilerliyor.
Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul’a geldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 düşüşle 9.012,94 puandan başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden işçilerin grevi sürerken belediye başkanı Cemil Tugay toplanmayan çöpler için sahaya indi.
Britanya’da Mors ve Yunan alfabelerini öğrenen iki yaşındaki bebek Joseph Harris-Birtill, üstün zekalıların alındığı Mensa topluluğuna kabul edildi.
Kırşehir’de merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından sel meydana geldi. Bir ev çöktü, üç evde hasar oluştu.