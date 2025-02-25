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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.443,274 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.939,48 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.443,274 lira seviyesinde ilerliyor.

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