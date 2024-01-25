Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.961 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.015,65 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,439 lira seviyesinde ilerliyor.

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MTV ödemelerinde son gün 31 ocak

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV’de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleriyse temmuzda.