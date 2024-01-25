Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.015,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,439 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 8.142,06 puandan başladı.
Dokuz ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu yapıldı, 28 şüpheli yakalandı.
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV’de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleriyse temmuzda.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.961 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,2635, avro/TL 33,0030 seviyesinden güne başladı.