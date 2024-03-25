Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.237 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.170 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.237 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.237 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.170 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.237 lira seviyesinde ilerliyor.
EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı’nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, bu adımıyla ülkeyi krizden kurtardığını savundu.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı ‘gizli tanık’ soruşturması kapsamında altısı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
EURO 2024’te İsviçre, İtalya’yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
İzmir’de 16 ayrı noktada çıkan yangınlardan 11’i kontrol altına alındı.