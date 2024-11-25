Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.959,884 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.663,14 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.959,884 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.959,884 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.663,14 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.959,884 lira seviyesinde ilerliyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamasına göre küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 0,8 geriledi.
ABD’li milyarder Elon Musk “ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var” dedi.
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.
Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Ehsan Hoque, yapay zeka kullanıcılara her şekilde yarar sağlamayı amaçladığı için “Bir nevi dalkavukluk yapıyor” dedi.
Gaziantep’te beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu.