Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.024,01 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970,903 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD yönetimi, İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktıklarını belirtti.
Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.970 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,2884, avro/TL 32,9300 seviyesinden güne başladı.
Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor.