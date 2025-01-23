Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.156,402 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.752,95 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.156,402 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.156,402 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.752,95 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.156,402 lira seviyesinde ilerliyor.
Sancaktepe’de bir işyerinde yangın çıktı.
Borsa İstanbul’da ‘manipülatif hareketler’ yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA’nın aktardığına göre İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Güncellenecek… Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,5012 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,9026 seviyesinden güne başladı.