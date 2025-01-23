Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.156,402 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.752,95 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.156,402 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER

Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul’da ‘manipülatif hareketler’ yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA’nın aktardığına göre İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından  15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Güncellenecek… Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma