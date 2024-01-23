Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977,090 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.031,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977,090 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977,090 liradan işlem görüyor
ABD’deki Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nin (MIT) çalışmasına göre insan emeği ‘şu anda’ ekonomik olarak yapay zekadan daha cazip.
ABD yönetimi, Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemediğini, sadece ‘insani ara’ları desteklediğini bildirdi.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a başarıyla inen ancak güneş pillerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan uzay aracını hala kurtarabileceğini açıkladı
Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu ülkelerde de hissedildi.