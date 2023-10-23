Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1975 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1781 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1975 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1781 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir hafta önce borsada işlem görmeye başlayan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (DOFER) dahil altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekileceğini tahmin ediyor.
23 maçtır mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya’nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Bayern Münih, altı sezondur Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilmiyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 28,047 avro/TL 29,662 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (9:00) 1781 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 1975 dolardan işlem görüyor.