Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1977 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1781 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1977 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1781 lira seviyesinde ilerliyor.
İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya yansıyor. 1,48 liralık zam bu geceden itibaren geçerli olacak
Megastar Tarkan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen ‘Sen rahat uyu’ adında bir şarkı yaptı.
Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yükselirken dolar/TL beklentisi düştü.
Britanya’nın başkenti Londra’da 97 yıllık Macallan marka Adami 1926 adlı viski, 1,2 milyon sterlin’e (40 milyon 737 bin 408 lira) alıcı bulabilir.
AYM, koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ancak anneye bu imkanı sağlamayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.