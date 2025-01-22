Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.157,238 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.756,76 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.157,238 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.157,238 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.756,76 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.157,238 lira seviyesinde ilerliyor.
Beklenen depremin etkileyeceği İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ’da yeni şehir hastaneleri yapılırken güvenli olmayan binalarda hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM) kaderine terk ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.096,02 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4485 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,8516 seviyesinden güne başladı.
Sarıyer’de, çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye “Valinin yeğeniyim” diyen ve daha sonra uzaklaşan kişi hakkında yasal işlem başlatılacak.