Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.990,289 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.688,31 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.990,289 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.990,289 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.688,31 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.990,289 lira seviyesinde ilerliyor.
UEFA Uluslar Ligi play-off turuna kalan Türkiye, Macaristan’la eşleşti.
Martı ile Taksiciler Odası arasındaki iki buçuk yıldır devam eden davada karar açıklandı. Buna göre Martı TAG artık serbestçe kullanılabilecek.
Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde milattan sonra 2’nci yüzyılda İmparator Hadrianus’un yaptırdığı ‘Kestros’ çeşmesinden restorasyon çalışmalarının ardından yeniden su akmaya başladı.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, A Spor’u tekzip etti: “Maalesef tercüme iyi olmamış.”
10 bebeğin ölümüyle suçlanan 47 sanıklı yenidoğan çetesi hakim karşısında.
Dava beşinci gününde devam ediyor.