Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 3.120,129 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.726,73 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.120,129 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 3.120,129 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.726,73 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.120,129 lira seviyesinde ilerliyor.
Florence Nightingale Hastanesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ‘hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini’ duyurdu.
NASA, saatte 177 bin kilometreden daha hızlı ilerleyen, yıkıcı olabilecek bir ‘zombi yıldız’ı takip ediyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Kadıköy’de altı katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.073,06 liradan işlem görüyor.