Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.097,865 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.706,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.097,865 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.097,865 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.706,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.097,865 lira seviyesinde ilerliyor.
Şu cümlesini okuyunca Ursula K. Le Guin’e bir kere daha ve daha çok saygı duydum: “Virgüllere milletvekillerine duyduğumdan çok daha fazla saygı duyuyorum.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara dahil 23 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
İstanbul’da bugün koşulacak yarı maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğünden sonra evlerine giremeyen 74 bin 11 kişi okullarda kaldı.
Kobe Bryant’ın NBA’deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından rekor fiyata satıldı.