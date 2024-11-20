Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.927,275 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.635,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.927,275 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.927,275 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.635,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.927,275 lira seviyesinde ilerliyor.
Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına atanan Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin ilk iş olarak federal kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, bir Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsüne karşı geliştirilen ‘LC16m8’ aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. Bu, bir yaş üstü çocuklar için listenen ilk aşı oldu.
Almanya’nın Köln kentinde iki yıllık test aşamasının sonunda avluda ezan okunmasına süresiz olarak izin çıktı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu üç polis memuru yaralandı.