Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.927,909 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.624,16 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.927,909 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.927,909 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.624,16 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.927,909 lira seviyesinde ilerliyor.
İran, 13 Haziran saldırılarına karşı İsrail’e balistik füzelerle saldırıyor.
Altı saldırıda ölü sayısı üçe, yaralı sayısıysa 91’e yükseldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail-İran gerilimiyle ilgili provokatif paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İran’ın füze saldırılarının püskürtülmesinde ABD’nin İsrail’e destek verdiği öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran halkının özgürlükleri için zalim ve baskıcı rejime karşı ayağa kalkmasının zamanı gelmiştir” dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İsrail’in hedef aldığı İran’ın Natanz nükleer tesisinde sızıntı olduğunu bildirdi.