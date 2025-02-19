Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.425,090 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.935,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.425,090 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.425,090 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.935,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.425,090 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 4.164,11 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,9503 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,3827 seviyesinden güne başladı.
Ödeme kuruluşu Papara hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi için gözaltı kararı verildi.
16 il merkezli olmak üzere 46 kentte düzenlenen operasyonlarda ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasadışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’, ‘nitelikli hırsızlık’, ‘bilişim sistemlerine girme’ suçlarından gözaltına alınan 171 kişiden 74’ü tutuklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara dahil 18 ilde sağanak yağış bekliyor.