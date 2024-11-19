Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.918,947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.621,86 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.918,947 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.918,947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.621,86 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.918,947 lira seviyesinde ilerliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturmada iki bürokratını geçici olarak görevden aldı.
A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü gruptaki son maçında Karadağ Milli Takımına 3-1 yenildi
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Trump, Dr. Mehmet Öz’ü Sağlık Sigortası Hizmetleri kurumu başkanlığına aday gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’a ‘ahmak davası’nı açan İstanbul Anadolu Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine atandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Texas eyaletinde ilkokul müfredatına İncil dersi eklenmesi için yeniden çalışmaların başlatılması tepkilere neden oldu.