Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:11) 3.073,094 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.694,25 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.073,094 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:11) 3.073,094 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.694,25 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.073,094 lira seviyesinde ilerliyor.
Doğum kontrol yöntemleri konusundaki efsaneler sürüyor. ‘Doğum kontrol hapı kısırlık yapar’ ya da ‘spiral doğurganlığı öldürür’ benzeri yanlış inanışlar, birçok kadını modern ve güvenilir yöntemlerden uzaklaştırıyor. Partner baskısı nedeniyle korunamayan kadın sayısı da oldukça yüksek.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le gümrük tarifesiyle gerilen ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı verdi: “Biz de onlar da çok nazik olacak.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 30 ilde hava yağışlı olacak. Bunlardan sekizi için sarı kodlu uyarı var.
23 Nisan’da raylı sistemler, metro ve belediyelerce yürütülen bütün toplu taşıma hizmetleri ücretsiz.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, Çin’in biyolojik maddelerle ilgili askeri amaçlı araştırmalarını yapay zeka teknolojisiyle sürdürdüğü iddia edildi.