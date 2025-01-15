Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.058,801 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.679,02 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.058,801 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER

Bir sonraki papa kim olacak?

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki yerine seçilebilecek isimler arasında kimler öne çıkıyor?