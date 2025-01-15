Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.058,801 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.679,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.058,801 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.058,801 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.679,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.058,801 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.291,48 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,2592 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,1445 seviyesinden güne başladı.
Harvard Üniversitesi, okula sağlanan hükümet fonlarının kesilmesini engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki yerine seçilebilecek isimler arasında kimler öne çıkıyor?