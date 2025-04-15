Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.945,884 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.226,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.945,884 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.945,884 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.226,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.945,884 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.945,884 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,0290 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,2082 seviyesinden güne başladı.
Kaçak kazılarla ortaya çıkarılan ve 1960’lı yıllarda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli, ABD’deki Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen iade edildi.
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 671 bin 355 lira ceza verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), zirai don ve kar yağışı beklenen 27 ili sarı kodla uyardı.