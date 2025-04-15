Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.945,884 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 3.226,44 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.945,884 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER

Marcus Aurelius heykeli, Türkiye'ye resmen iade edildi

Kaçak kazılarla ortaya çıkarılan ve 1960’lı yıllarda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli, ABD’deki Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen iade edildi.