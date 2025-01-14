Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.044,688 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.668,19 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.044,688 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.044,688 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.668,19 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.044,688 lira seviyesinde ilerliyor.
DEM Parti milletvekili Pervin Buldan ve bir avukat, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Cezaevi’ne hareket etti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.
Kamboçya’da görev yapan eğitimli fare Ronin, 109 mayın ve 15 mühimmat bularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyuldu, okul çalışanları ve öğrencileri için güvenlik tedbiri alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.