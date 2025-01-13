Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:14) 3.063,476 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.687,72 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.063,476 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:14) 3.063,476 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.687,72 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.063,476 lira seviyesinde ilerliyor.
Narkokapan-Ankara operasyonunda gözaltına alınan 178 şüpheli daha tutuklandı.
Yeni teknolojiler hep bir takım endişelere yol açıyor.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Ayşe Barım’ın tansiyon değerlerinin normal olmasına rağmen hastaneye sevk edilmek istendiğini ama kendisinin yazılı beyanla bunu kabul etmediğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi […]
İstanbul Valisi Davut Gül, CHP’nin Filistin için Taksim’e yürüme çağrısını ‘en hafif tabiriyle provokasyon’ diye niteleyerek çağrıyı organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.