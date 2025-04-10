Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.821,286 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.125,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.821,286
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.821,286 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.125,13 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.821,286
lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı.
Tarife krizi sonrası Çin hükümeti, ABD’ye seyahat edecek vatandaşlarını güvenlik risklerine karşı uyardı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.821,286 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 37,9701 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 41,8421 seviyesinden güne başladı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Biri ağır, 14 işçi yaralandı.