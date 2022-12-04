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Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: ‘Türkiye yüzyılı’nda çocuklar aç, aç!

Akıldan ve ehliyetten yoksun olduğu başarısızlığıyla ispatlı ekonomi politikalarını savunacağım derken, etkisi uzun yıllara yayılacak çok katmanlı sorunlara sebebiyet vermekten çekinmeyen AKP ve ortağı MHP bir yandan okullarda öğün desteğine karşı çıkarken diğer yandan belediyelerin destek projelerine köstek olmayı sürdürüyor. İYİ Partili Demre Belediyesi’nin okullarda ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği sunan Rüzgar Gülü Projesi’ne Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izin vermedi. Okullarda çorba dağıtan CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin görevlileri Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve kantincileri tarafından engellendi. Çocuklara verilecek yemek ve suya bütçe ayırmayan ve dahası sorunun dile getirilmesini kendine siyasi tehdit olarak gören iktidar ile beraber ekonomistlerin sisli gördüğü 2023’e varmak üzereyiz. ‘Türkiye Yüzyılı’nda çocuklar aç, aç!

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı


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