Gözde Bedeloğlu: ‘Türkiye yüzyılı’nda çocuklar aç, aç!

Akıldan ve ehliyetten yoksun olduğu başarısızlığıyla ispatlı ekonomi politikalarını savunacağım derken, etkisi uzun yıllara yayılacak çok katmanlı sorunlara sebebiyet vermekten çekinmeyen AKP ve ortağı MHP bir yandan okullarda öğün desteğine karşı çıkarken diğer yandan belediyelerin destek projelerine köstek olmayı sürdürüyor. İYİ Partili Demre Belediyesi’nin okullarda ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği sunan Rüzgar Gülü Projesi’ne Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izin vermedi. Okullarda çorba dağıtan CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin görevlileri Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve kantincileri tarafından engellendi. Çocuklara verilecek yemek ve suya bütçe ayırmayan ve dahası sorunun dile getirilmesini kendine siyasi tehdit olarak gören iktidar ile beraber ekonomistlerin sisli gördüğü 2023’e varmak üzereyiz. ‘Türkiye Yüzyılı’nda çocuklar aç, aç!
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Erkekler ‘derin dostluklar’ kurmakta neden zorlanır?
Uzmanlar, yakın arkadaşlığın beden ve ruh sağlığımızı korumada önemli rol oynadığını söylüyor. Ancak erkekler, kadınların aksine ‘derin ve anlamlı arkadaşlıklar kurup bunları sürdürmede’ zorlanıyor.
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Boşuna 40 yıllık hatırı vardır dememişler
UNESCO 2013 yılında 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi Günü ilan etti. Her yıl farklı ülkelerde Türk kahve kültürüne yönelik etkinlikler düzenleniyor.
Kadın derneğinin erkek başkanı, İstanbul Sözleşmesi’ni soran muhabiri engelledi
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Taksicilerden İBB önünde eylem: Sesimiz duyulmazsa kontak kapatırız
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Sasa Polyester’in bedelsiz sermaye artırımına onay
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Mutsuzsanız, yaşlanıyorsanız ve seks de yoksa…
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Meteoroloji sağanak ve kar yağışına karşı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin edilirken ülkenin doğusunda kar yağışı bekleniyor.
Prof. Dr. Öztura: Uykuyla inatlaşmayın!
Uyku hijyeni açısından, tatil ve hafta sonları dahil her gün aynı saatte yatmaya ve sabahları aynı saatte kalkmaya çalışılması öneriliyor. Yatakta uykuya dalmak içinse kendinizi zorlamayın. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Öztura, “Uykuyla inatlaşmayın. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin” dedi.
Pele’nin sağlık durumu stabil: ‘Güçlüyüm ve tedavimi uyguluyorum’
Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı duyuruldu.