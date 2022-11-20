Gözde Bedeloğlu: Türk tipi başkanlık sistemini Türk tipi çözüm yöntemleriyle değiştiremezler

Altılı masanın kırılganlığı, Türkiye’de yıllarca çözümsüz bırakılmış, kökten halletmek yerine günün çıkarlarına göre oraya buraya çekiştirilmesi daha uygun bulunmuş siyaset tercihlerinin ürünü. Dünün bagajları bugün herkese ağır geliyor. Gerçek ‘eski Türkiye’ işte tam da bu! Memleketin sorunlarına çözüm üretemeyip oyunu artıramayan Cumhur ittifakı, demokrasinin temel ilkelerine sahip çıkmakta çekimser kalan muhalefet içinde sorun çıkartarak Millet ittifakına oy kaybettirmeyi amaçlıyor. İktidarın çaresizliğini fırsata çeviremeyen bir muhalefet Türk tipi başkanlık sistemini, geçmiş hataların üzerini örterek yol almaya çalışan Türk tipi çözüm yöntemleriyle değiştiremez.
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