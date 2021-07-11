Gözde Bedeloğlu: Silahların değil, ağaçların gölgesinde bir yaşamı inşa edecek kararlılıkta buluşmak zorundayız

İç savaş imaları, iç savaşa ait cezasızlık vaatleri, kimin elinde, kimin evinde olduğu belli olmayan, bizzat İçişleri Bakanı’nın bilgisi dahilinde AKP’lilere dağıtıldığı iddia edilen silahlar… Son derece tehlikeli, son derece korkutucu uygulama ve suçlamalar…



İlk seçimde gidecekler diyerek, gidişattan mutsuz olan halka umut vermeye çalışan muhalefet partilerinin işi her geçen gün zorlaşıyor. Hele ki, Erdoğan ve ortağı Bahçeli’nin tek tek hedefe koyup marjinalleştirdiği bileşenlerin birbiri adına bile güçlü bir set oluşturamadığı şartlar altında…

Demokrasiden yana, temiz siyaset talep eden, kutuplaştırmadan bıkmış, her gün daha fakir ve daha mutsuz olan toplumun yarıdan fazlası için; hak odaklı ortak bir dil, tutum ve seferberlik planı gerekiyor.

Silahların değil, ağaçların gölgesinde bir yaşamı inşa edecek kararlılıkta buluşmak zorundayız.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı