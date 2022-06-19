Gözde Bedeloğlu: Sansüre karşı yaygaranın tam sırası!

Sosyal medyayı, internet haberciliğini, dijital platform kullanıcılarını yaptıkları haberler, hazırladıkları içerikler ve paylaşımları sebebiyle 3 yıla kadar hapisle cezalandıracak yasa tasarısı AKP-MHP işbirliği ile meclise gelmek üzere. Türkiye’nin demokrasisi adına dönüm noktası sayılabilecek bir seçime doğru giderken, kendini iktidar koltuklarına zincirleyenler, yoksulluktan açık isyana dönüşen halkın sesini var gücüyle bastırıyor. Gazetecilik her geçen gün daha zor, gazeteciler de her geçen gün daha inatçı. Yurttaş artık vekiline, sesine, hakkına, hukukuna daha duyarlı. Olmalı. Olmak zorunda. Zorundayız. Gazeteci, iktidarı halk adına denetlemekle yükümlü, işi onu gül suyuna batırıp çıkarmak değil. İster sevilsin ister sevilmesin fark etmez. Gelsin diye iple çekilen o gün, milyonlarca insan evinde seçim sonuçlarını takip ederken, sosyal medyanın fişini çekmek için hazırda bekleyenler var. Siyasetçisi, işçisi, memuru, öğrencisi, genci, yaşlısıyla… sansüre karşı yaygaranın tam sırası!
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