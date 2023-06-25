Gözde Bedeloğlu: Osman Kavala’yı konu alan dizi

Kurumlarını korumayı başaramamış bizlerin vergileriyle ayakta duran TRT’de, ulusal ve uluslararası ne kadar hukuk, kanun, yasa maddesi varsa, hepsine ters düşerek oluşturulmuş davalardan birinin rehinesi olan Osman Kavala’yı konu alan bir dizi yayınlandı. Kişiliğine ve hukuki haklarına saldırılan, AİHM’nin uyarılarına rağmen mağduriyeti sürdürülen Kavala hakkında izleyicide bilerek suçlu olduğu algısı yaratılmaya çalışılan bu proje, tamamen kamu kaynakları kullanılarak hazırlanabildi. Çünkü itaatçılar kendi sınırlarını her gün genişletiyor ve bu tarz işler de meslek ahlak ilkelerine aldırmayanlar tarafından hayata geçiriliyor. Yazıyı yine Snyder’ın uyarısıyla bitireyim. “Dünyaya karşı sorumluluklarınızı üstlenin. Bugünün sembolleri, yarının gerçeklerini mümkün kılar. Nefret işaretlerinin farkında olun.”

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı