Gözde Bedeloğlu: Onu, bunu, şunu ‘saymazsak’ sorun yok, her şey yolunda

Erdoğan ve partisi AKP, “sütte leke var bizde yok” ülküsüyle Türkiye siyasetine yepyeni bir vizyon kazandırdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da oldukça isabetle tespit ettiği gibi, “son yılları saymazsak, enflasyon ortalaması yüzde 8-9 civarındadır.” AKP’nin üzerine yirmi yıllık kat çıktığı o ideolojik temel işte bu tek kelime ile özetlenebilir. “Saymazsak!”

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Onu, bunu, şunu ‘saymazsak’ sorun yok, her şey yolunda. Ama elbette o iş, öyle söylendiği kadar kolay değildi. Her ciddi yönetim ve ileri görüşlü yöneticinin yapması gerektiği gibi, hangi kurum ve yapı neyi ‘saymayacak’ ustalıkla belirlenmeliydi. Misal, Türkiye’de milyonlarca çocuğun yoksulluk yüzünden dengeli ve sağlıklı beslenemediğini, öğrencilerin okulda açlıktan bayıldığını, tok hissetsin diye su içtiğini ‘saymazsanız’ Türkiye ikinci yüzyılına ekonomik şahlanmalarla girmek üzere. Dolayısıyla CHP, HDP ve İyi Parti’nin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi duruma uygun. Yoksulluk yok, açlık yok, hani neredeyse ortada öğrenci de yok. Onlar aslında ülke ekonomisine katkı sağlayacak potansiyel çocuk işçiler.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı