Gözde Bedeloğlu: Kurum’un yeşil alan vaadine AKP engeli

İstanbul’da 5 yıl içinde 39 ilçede yatay mimari eksenli 300 bin konut inşa edeceklerini söyleyen Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde başlatılan TOKİ projeleri hâlâ tamamlanabilmiş değil. Bu da taksi sorunuyla benzer şekilde çelişki içeren vaatlerden biri. Üstelik ‘kentsel dönüşüm’ İstanbulluların hafızasında hiç de hoş bir çağrışım yapmıyor. Kadıköy Fikirtepe örneği ortada. AKP’nin, sokaklarını güneşsiz bırakan yüksek gökdelenlerle doldurduğu İstanbul için yapılan yatay mimari vurgusu ise kötü bir şaka herhalde.

AKP’nin eski Çevre ve Şehircilik bakanı olarak ve bizzat partisinin lideri/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıymetini bilemedik, ihanet ettik” dediği İstanbul’un başkan adayı Kurum’un vaatleri arasında kişi başına düşen yeşil alanı artırmak ve bu kapsamda İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırmak da var. Ancak, ülke genelinde tarım ve orman alanlarını imara ve madenciliğe açmak konusunda tarihin en mahir iktidarlarından birine mensup olması Kurum adına yine açıklanması zor durumlardan biri.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı