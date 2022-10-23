Gözde Bedeloğlu: Kadına bakış Erdoğan’ın siyasi hayatında belki de farklı düşünmediği tek konu

İktidar, hayatlarımızı kontrol etmeye çalışarak, toplumda ortaya çıkabilecek gerginliği hem bir alan koruma hem de alan genişletme aracı olarak kullanmak istiyor. Ama ip ince ve kaygan. Bir kapıdan Çelebi giriyor, diğer kapıdan Fakıbaba çıkıyor. Düşünün ki Kürtlerin, kadınların oyundan vazgeçme lüksünüz yok ama iktidarınızı dayandırdığınız milliyetçilik ve dinin dar kalıpları içinde de sıkışıp kalmışsınız. Ayrımcı ifadelerle cepheyi belirlemeye çalışıyorsunuz ama günün sonunda herkesin cüzdanı boşalmaya devam ediyor. Kadına bakış Erdoğan’ın siyasi hayatında belki de farklı düşünmediği tek konu. Ama gel gör ki hayat pek öyle düşünmüyor. “Kayda geçiyor Başkanım” uyarısı da bu anlamda oldukça isabetli.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı