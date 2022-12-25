Gözde Bedeloğlu: Erkekleri zıvanadan çıkaran yegane talebimiz bu!

“Eşit haklar istiyoruz!” Dün, bugün, yüzyıl önce, yüzyıl sonra… Erkekleri zıvanadan çıkaran yegane talebimiz bu! Afganistan’da da bu böyle, İran’da da, Fransa’da da öyleydi, Türkiye’de de… Taliban, tek tanrılı dinlerin ortak özelliği olan kadın bedeni üzerindeki denetimini en vahşi, en ilkel şekliyle uygulayıp ‘gelişmiş’ dünyayı dehşete düşürüyor olsa da, kadınların toplum içinde yaşadığı ayrımcılık sarıklı sakaldan, tıraşlı kravata kadar el değiştiren, oldukça çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Sakallı kalaşnikoflu Taliban kadınlara üniversiteyi yasaklıyorsa, bizim de Türkiye’de, üniversitelerin ‘fuhuş yuvası’ olduğunu söyleyen gömlekli, kravatlı profesörümüz var. Her gün kadın öldürülen; katillerin cezasız, faillerin takipsiz bırakıldığı memleketimizin sokaklarında canına tak eden kadınlar yaşam hakkı için avaz avaz bağırırken, polisine kadın tekmeleten iktidar, 6 yaşında evlendirdiği kızı yıllarca tecavüze uğradığı ortaya çıkan şeyhlerinin tutukluluğunu protesto etmek için toplanan tarikatçıların ayağına taş değdirmedi. Çocuk evliliğini meşrulaştıran, çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesinin önünü açan yasayla ilgili “küçüğün rızası olduğu” durumlardan bahseden bir ‘adalet’ bakanı başka yerde değil, bu topraklarda büyüdü, serpildi.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı