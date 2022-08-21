Gözde Bedeloğlu: Erdoğan’ın halka haram saydığı faiz bankalar için geçerli değil

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alanı ekonomi. Ünlü aforizması “Faiz sebep, enflasyon sonuç” ile iktisat bilimine yeni bir soluk getirdi. Düşük faiz, yatırımı ve üretimi artırarak bir yandan istihdam sağlayacak ve böylece işsizlik sorunu çözülecek, diğer yandan artan ihracat ile de ülkenin cari açık sorunu kalmayacaktı. Öyle ki, ülkemize gürül gürül akan dövizler cari fazlaya sebep olacak ve Almanları haset ateşlerinde adeta küle döndürecekti. Olmadı. Olabilemedi. Bugün Türkiye’nin cari açığı, her geçen gün genişleyen ozon deliğinden hallice.

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Erdoğan’ın göreceli Nas kuramına göre halka haram sayılan faiz bankalar için geçerli değil. Onlar bugün düne göre Hazine’den, yani halkın cebinden, daha düşük faizle aldıkları parayı, yine halka daha yüksek faizle satıp karlarına kar eklemekte. Dövizi olana ‘Kur farkı koruma kalkanı’ var. Onun da yükü dövizi olmayanın, yoksulun sırtında.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı