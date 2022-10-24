Gözde Bedeloğlu: Erdoğan 2017’de de aynı konuşmuştu

Erdoğan’ın yeni AKP’li Mehmet Ali Çelebi ve eşinden beklentisi çok çocuk. Doktorası devam eden Kezban Hanım’ın asıl kariyerinin çocuk doğurmak olduğunu söylüyor. “Yaş 40 olmuş ama Allah’tan isteyelim. Bak, PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane oluyor.” Erdoğan’ın ilk defa söylediği bir şey değil bu.

2017’de Beştepe’de bir sertifika töreninde konuşurken de kadınlara “Nikahlanın, evlenin, çoğalın. Müslümanın çoğalması şart. Terör örgütü bu konuda çok hassas. En az 10, 15 çocukları var” demişti. Erdoğan’ın bu kalbi açıklamaları o zaman ne “Kayda geçiyor sayın başkanım” diye uyarılar alıyor ne de olmamış gibi davranılıyordu. Tam tersine, ‘bu açık sözlülük’ karizmatik bir lider olarak Erdoğan’ın, adeta bir baba sevecenliğinde, sosyal hayata dair görüşlerini paylaşması olarak savunuluyordu. Ancak bugün itirazlar karşısında kendisinin bile samimi düşüncelerini hararetle savunmak yerine “Cevap yetiştirmeye gerek yok” diyerek üzerinde durmak istemediği görülüyor.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı