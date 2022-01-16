Gözde Bedeloğlu: Çocuklarını yemekten asla vazgeçmeyen devlet babanın hikayesi

Ah Enes’ler ne çok bu ülkede! “Aileme söyleyemiyorum çünkü her şeyi yapma potansiyeli taşıyorlar” diyerek tarif ettiği o korku ve baskının atası olan devlet hepimizin başında. Ailenin, en doğrusunu bildiğini iddia ederek Enes’e dayattığı o yaşam biçimi hepimizin önünde. Onun nefesini kesen katı cemaat kurallarına aslında hepimiz tabiiyiz. Çünkü Türkiye, foseptiği patladığı halde kimsenin midesi bulanmıyormuş gibi dolandığı koca bir kasabaya ve gençlerin geleceğini, iradesini gasp eden büyük bir cemaate benziyor. Konuşan da Enes’in babasından daha fazlası, devletin ta kendisi. Bu, çocuklarını yemekten asla vazgeçmeyen devlet babanın hikâyesi.
SON HABERLER
Aşısızlara uygulanan PCR testi şartı kaldırıldı
Toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartı tamamen kaldırıldı.
TTB ‘salgını kendi haline bırakanları’ istifaya davet etti
Türk Tabipleri Birliği (TTB) son kararlarıyla, toplum sağlığını riske attığını öne sürdüğü bilim kurulu ve sorumluları istifaya davet etti.
Döviz krizi yayıncılık sektörünü de vurdu: Raflardaki kitap fiyatları iki katına çıktı
Döviz kurundaki hızlı artış kağıtta dışa bağımlı olan Türkiye’de yayıncılık sektörünü büyük bir krize soktu. Sektör temsilcileri, somut çözüm bulunamazsa 2022’de krizin daha da derinleşmesinden endişeli.
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 131 milyar lirayı aşmış
Döviz hesaplarını çözmek adına çıkarılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğünün 131 milyar TL’yi aştığı açıklandı.
Saraylar için 2022’de 470 milyon lira daha harcanacak
Cumhurbaşkanlığı tarafından inşa ettirilen Muğla’daki ‘yazlık saray’, Bitlis’teki ‘kışlık saray’ ve Ankara’daki ‘külliye’ için 2022 yılında da kesenin ağzı yine açılacak.