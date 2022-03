Gözde Bedeloğlu: Büyük tuzağı görmek gerekir

Cumhur İttifakı karşısında Millet İttifakını, yani ‘diğerini’ yarattı. Reddedilen ve görmezden gelinen ‘ötekiler’ de üçüncü bir ittifak kurmaya yöneldi. Her yol, her plan, her mühendislik karşısına çıkana göre yeniden programlanır ama günün sonunda kazanan ihtiyacı en doğru şekilde belirleyen ve karşılayan olur. İktidarın yeni seçim yasa tasarısı, milletvekillerinin dağılımının nasıl olacağına dair bir hesaplama sunsa da, halkın oy tercihini belirleyemez. Ancak oyunun kuralını, tam da muhalefetin galibiyete koştuğu anda değiştirebilir.

2017 referandumunda ortaya çıkan mühürsüz iki buçuk milyon oy ve 2019’da tekrarlanan İstanbul seçiminde olduğu gibi… 2017’de ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ ama 2019’da sandıkların tümüne sahip çıkmayı başaran muhalefet iktidarın hesabını bozdu. Yeni tasarı il ve ilçe seçim kurullarındaki kıdemli hâkimliği ortadan kaldırıp seçimin yargı güvencesinde yapılmasına hepten neşter vuruyor. Seçime katılabilmek için grup kurma şartının kaldırılması HDP’nin kapatılma ihtimalini kuvvetlendirirken, akla doğudaki seçim sandıklarının bölgenin en güçlü partisinin gözetiminden kaçırılabileceğini getiriyor. Diyeceğim o ki, muhalefeti vekil listesi hesabına hapsederek seçim güvenliğini gözden kaçırmasına neden olabilecek büyük tuzağı görmek gerekir.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı