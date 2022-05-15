Gözde Bedeloğlu: Bizi bekleyen gelecek, en açık haliyle görüntülendi

Krizlere karşı bağışıklık geliştirerek yıkılan demokrasiyi yeniden ayağa kaldırmak mümkün değil. Muhalif kanadın da, beraber masa kurdukları insanların iktidar tarafından tek tek avlanmasına karşı bir arada durması gerekiyor. HDP’li belediyelere kayyum atanıp siyasetçileri tutuklanırken gösterilmeyen o dayanışma yüzündendir ki, bugün Kaftancıoğlu hedefte ve İmamoğlu’nun belediye başkanlığı tehlikede. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sözü bir sloganın çok ötesinde, tek çıplak gerçeği hepimizin. Aksi durumda bizi bekleyen gelecek, bence en açık haliyle görüntülendi.
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