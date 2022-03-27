Gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçtı

Britanya’da polis, gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçan şüpheliyi arıyor.

Fotoğraf: Dorset Polisi

Dorset Polisi, Kyle Darren Eglington’ın (32), dün sabah bir nakil aracından kaçtığını, bulunması için çalışma başlatıldığını açıkladı ve onu görenlerin, bilgi sahibi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

Eglington’ı, ‘1,80 metre boyunda, beyaz, kumral saçlı’ olarak tanımlayan polis, fotoğrafını paylaştı, kaçtığında üzerinde sadece iç çamaşırı ve çorap olduğunu, arama çalışmalarına bir helikopterin de yardımcı olduğunu duyurdu.

Eglington’ın, perşembe günü Bournemouth’taki bir soygun sonrasında gözaltına alındığı ve iki gün sonra nakil aracından kaçtığı belirtilerek kamuoyu için tehlike oluşturmadığı ancak bir an önce adaletin yerini bulması için yakalanması gerektiğinin altı çizildi.