Hatay’da yağmacılıkla suçlanan Ahmet Güreşçi gözaltında hayatını kaybetti

CANAN COŞKUN

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da Ahmet ve Sabri Güreşçi kardeşlerin jandarma tarafından gözaltına alındığını, Ahmet Güreşçi’nin gözaltında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Güreşçi’nin burnunda kırık, beyninde de kanamalar tespit edildi. Sabri Güreşçi hala gözaltında.

Ahmet Güreşçi gözaltında hayatını kaybetti. (Arşiv)

Depremlerden sonra sosyal medyada hırsızlık ve yağma görüntüleri yayılmaya başladı. Ardından hırsız ya da yağmacı denen şahısların resmi üniformalı kişilerce dövüldüğü görüntüler de ortaya çıktı.

Bu görüntülerin her gün bir yenisi yayınlanırken ÇHD dün Twitter hesabından Güreşçi kardeşlerin gözaltında işkenceye maruz kaldığını, Ahmet Güreşçi’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ÇHD Genel Sekreteri avukat Ümit Büyükdağ, olup bitenleri Diken’e anlattı.

“Jandarmanın iddiası, Güreşçi kardeşler depremin ikinci günü Hatay’da bir tekel bayisini soydukları ve yıkılan evlerden eşya çaldıkları için siviller tarafından dövüldüğü yönünde. Yine iddiaya göre Güreşçi kardeşlerle hareket ettiği öne sürülen kişiler jandarma tarafından yakalanınca onların ismini vermiş.

Babasının anlatımına göre jandarma 11 Şubat Cumartesi günü sabah gözaltına almak için eve geldiğinde bahçedeyken havaya ateş açmaya başlıyor. Önce Sabri Güreşçi’yi soruyor jandarma. Onu gözaltına almaya çalışırlarken Ahmet Güreşçi çıkıyor ve ‘Niye gözaltına alıyorsunuz’ diyor. Adını sorup onu da gözaltına alıyorlar.“

Battaniyeye sarıp hastaneye götürdüler

Avukat Büyükdağ’ın anlatımına göre aile akşam saatlerinde Altınözü Jandarma Karakolu civarında beklerken battaniyeye sarılı birinin araca konduğunu görüyor. Baba Güreşçi, bu kişinin oğlu Ahmet Güreşçi olduğundan şüpheleniyor ve aracın peşinden sahra hastanesine kadar gidiyorlar. Ahmet Güreşçi’ye müdahale ediliyor ama kurtarılamıyor.

Gözaltına alındığında doktora götürülmemiş

Ahmet Güreşçi, gözaltı başlangıcında muayeneye götürülmemiş. Ön otopsi raporuna göre, burnunda kırık var, beyninde de kanamalar tespit edildi. Ellerinde, ayaklarında, sırtında, kollarında, bacaklarında, göğsünde birçok darp izi var. Avukat Büyükdağ’a göre, burna aldığı darbe eğer düzse beyne parçacıklar gitmiş olabilir.

Avukatlar tehdit edildi

Ahmet Güreşçi’yle birlikte gözaltına alınan ağabeyi Sabri Güreşçi hala Altınözü Jandarma Karakolu’nda. Ailesinin talebiyle Güreşçi’yle görüşen avukatlar, ona da işkence uygulandığını gözlemlemiş. Avukatların anlatımına göre, Sabri Güreşçi’nin kaburgalarında kırık, el ve yüzünde yaralar var. Cinsel işkenceye maruz kalan Güreşçi ıslatılarak dövüldü ve tecavüzle tehdit edildi. Avukatlar, jandarmaların kendilerini “Sizin de başınıza aynısı gelir” diyerek tehdit ettiğini anlattı.

Güreşçi’nin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Burada hem şüpheli hem de şikayetçi sıfatıyla ifadesi alınacak. Baba İbrahim Güreşçi de şikayetçi olarak ifade verecek.