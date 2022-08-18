Gözaltında çıplak aramaya zorlandığını anlatan çocuk: Savcı tutanağa geçirmedi

Gözaltında polis şiddetine ve zorla çıplak aramaya maruz kaldığını belirten 17 yaşındaki D.T., savcılığın anlattıklarını tutanağa geçirmediğini söyledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Hasta ve infazları yakılan tutuklular için başlatılan Adalet Nöbeti eyleminin 21’inci haftasında HDP Bahçelievler ilçe binası önündeki eyleme müdahale eden polis, katılımcıları darp ederek gözaltına almıştı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltına alınan 17 yaşındaki D.T, gözaltı sürecinde şiddet ve çıplak aramaya maruz kaldı. Yaşadıklarını anlatan D.T, gözaltı aracında hakarete tepki gösterdikleri için polislerin şiddet uyguladıklarını söyledi.

‘Polis üzerime gelince çıkarmak zorunda kaldım’

Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldüğünü belirten D.T, şöyle devam etti: ”Karakoldan içeriye girdiğimde arama yapacaklarını söylediler. İlk başta bir şey demedim ne yapılacağını bilmiyordum. Beni kamerasız bir odaya götürüp üstümü çıkarmamı istediler. Çıkarmak istemedim. Daha sonra polis üzerime doğru gelince, çıkarmak zorunda kaldım. Çıplak aramaya maruz kaldım. O anda kendimi çok kötü hissettim.”

Anlattıkları tutanağa geçirilmedi

Aramadan sonra nezarethaneye götürüldüğünü belirten D.T., ailesi ve avukatıyla görüşmek istediğini ancak bu talebinin yerine getirilmediğini söyledi.

D.T, şiddeti ve çıplak aramayı Bakırköy Adliyesi’nde savcılığa anlattığını ama buna rağmen dediklerinin tutanağa geçirilmediğini belirtti. ifade vermeye götürüldüğünü kaydeden D.T, savcılık ifadesinde çıplak aramaya ve şiddete maruz kaldığını belirttiğini söyledi.

D.T. ve diğer tutuklu yakınlarının yasal başvurularını İHD takip edecek.