'Gossip Girl' dizisiyle tanınan Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti

‘Buffy the Vampire Slayer’ ve ‘Gossip Girl’ dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti.

Michelle Trachtenberg. Fotoğraf: IMDB

ABC‘nin polisten aldığı bilgiye göre Trachtenberg, bugün yerel saatle 08:00 civarında (TSİ 16:00) New York’taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Oyuncunun kısa bir süre önce karaciğer nakli aldığı ve komplikasyonlar geçirmiş olabileceği söyleniyor.

Şu an için Trachtenberg’in doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor. Herhangi bir cinayetten şüphelenilmiyor.

Adli tıp oyuncunun ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapacak.

Michelle Trachtenberg kimdir?

1985 New York doğumlu Trachtenberg, üç yaşında reklam filmlerinde oyunculuğa başladı. Çocukluğunda ‘The Adventures of Pete & Pete’ dizisinde Nona F. Mecklenberg karakterini canlandırdı.

Daha sonra ‘Harriet the Spy’ filminde başrol oynadı. İlk çıkışını 2000-2003 arasında ‘Buffy the Vampire Slayer’ dizisinde Dawn Summers karakteriyle yakaladı.

Trachtenberg asıl ününü, 2008-2012 arasında ‘Gossip Girl’ dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks rolüyle kazandı.