‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yeni filmlerinde vizyon tarihi ertelendi

ABD’li oyuncu Tom Cruise’un başrolde olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci ve sekizinci filmlerinin gösterim tarihi salgın nedeniyle sırasıyla 2023 ve 2024’e ertelendi.

‘Görevimiz Tehlike 7‘nin bu yıl eylül ayında vizyona girmesi planlanıyordu, sekizinci film içinse planlanan vizyon tarihi Temmuz 2023’tü.

Yapımcıları Paramount Pictures ve Skydance’in açıklamasına göre yeni vizyon tarihleri sırasıyla 14 Haziran 2023 ve 28 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Tom Cruise, Aralık 2020’de filmin çekimleri sırasında sette Covid-19 tedbirlerine uymayan ekibi küfürler eşliğinde azarladığı ses kaydıyla gündeme gelmişti.