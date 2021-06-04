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Görevimiz Tehlike 7’nin setinde ‘corona’ vakası: Çekimlere ara verildi

Başrolünü ABD’li oyuncu Tom Cruise’un onyadığı Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filminin çekimlerine setteki bir kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ara verildi.

Geçen ekim ayında, İtalya’nın başkenti Roma’daki çekimler sırasında sette çekilen bir kare. Fotoğraf: Reuters

Paramount Pictures sözcüsü, Britanya’daki sette çalışan birinin testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Rutin test sırasında birinde virüse rastlandı. Güvenlik önlemlerimiz gereği 14 Haziran’a kadar çekimlere ara verdik” dedi. Konuyla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

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Cruise’un, geçen aralık ayında, sette, Covid-19 tebdirlerine uymayan ekibi küfür ederek azarladığı ses kaydı sızmıştı.

Geçen yıl şubat ayında İtalya’nın Venedik kentindeki çekimlere pandemi nedeniyle aylarca ara verilmişti. Eylül ayında çekimler yeniden başlamıştı.

Görevimiz Tehlike 7 2022’de vizyona girecek.

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